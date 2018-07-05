Умер оператор фильмов «Кофе и сигареты» и «Танцующая в темноте»

Робби Мюллер прославился благодаря работе с режиссерами Вимом Вендерсом, Ларсом фон Триерером и Джимом Джармушем.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Известный кинооператор Робби Мюллер скончался в Нидерландах на 79-м году жизни, передает ТАСС.

Мюллер скончался у себя дома в Амстердаме. В последние годы жизни он страдал от сосудистой деменции, из-за которой был парализован и не мог говорить.

Робби Мюллер прославился благодаря работе с режиссерами Вимом Вендерсом, Ларсом фон Триерером и Джимом Джармушем. В частности, оператор принимал участие в создании фильмов «Мертвец», «Рассекая волны», «Кофе и сигареты», «Танцующая в темноте» и других.

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