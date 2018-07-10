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Татар-информ

10 июля 2018, 14:45

ОбществоНаука и образование

Детям РТ выделено более 54,8 тыс. бесплатных путевок в летние лагеря

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Фото: Александр Эшкинин

В этом году в детских оздоровительных лагерях отдохнут 218 тыс. 672 ребенка.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году детям из Татарстана выделены 54 тыс. 831 бесплатная путевка для отдыха в оздоровительных лагерях. В том числе 13 тыс. 616 — детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов. 

Спикер отметил, что в текущем году в детских оздоровительных лагерях отдохнут 218 тыс. 672 ребенка. По словам главы Минобрнауки РТ Рафиса Бурганова, бюджетное финансирование оздоровительной кампании детей в этом году составило около 1,5 млрд рублей.

«С каждым годом эта цифра меняется в сторону увеличения», — заметил он. Для детей функционируют 1 тыс. 843 организации отдыха. В частности, работают 128 стационарных загородных лагерей, 15 санаторно-курортных организаций, 81 лагерь палаточного типа, 926 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, 689 лагерей труда и отдыха, четыре лагеря на Черноморском побережье, рассказал Бурганов.

 

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