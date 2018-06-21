Две недели медики боролись за жизнь девочки.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В больнице скончалась шестилетняя дочь водителя из Татарстана, погибшего в ДТП под Саратовом, сообщили «Вести KAMAZA».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 20 июня на федеральной трассе Сызрань – Волгоград в Вольском районе грузовик «Вольво» с дагестанскими номерами протаранил автомобиль «ГАЗель» под управлением 61-летнего водителя. От удара «ГАЗель» выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с кроссовером «Рено» из Татарстана. 38-летний водитель французского автомобиля скончался на месте происшествия. Его жена получила травму головы и перелом поясницы, а дочь доставили в больницу с переломом черепа.

В состоянии комы девочку перевели из районной больницы в Саратов. Две недели медики боролись за ее жизнь, однако ребенка спасти не удалось.

По данным издания, водителю «Вольво» предъявили обвинение за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель человека.