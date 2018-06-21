Массовое ДТП произошло накануне в Вольском районе.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Саратовской области разбилась семья из Татарстана, сообщает сайт Вольск.ру.

Массовое ДТП произошла в среду, 20 июня, на федеральной трассе Сызрань – Волгоград в Вольском районе. По предварительным данным, грузовик «Вольво» с дагестанскими номерами протаранил автомобиль «ГАЗель», под управлением 61-летнего водителя. От удара «ГАЗель» выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с кроссовером «Рено» из Татарстана.

В результате аварии 38-летний водитель французского автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Его жена и шестилетняя дочка получили травмы различной степени тяжести и были экстренно доставлены в больницу. Девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Также в результате ДТП пострадал водитель «ГАЗели».

Причины и виновники ДТП устанавливаются.

