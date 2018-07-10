Собака загрызла лебедя Одиллию в казанском парке «Черное озеро»

Дирекция парков и скверов Казани и правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Бродячая собака загрызла черного австралийского лебедя Одиллию в казанском парке «Черное озеро», сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.

Сообщение о нападении зверя на лебедя поступило в дирекцию ночью на вторник от одного из посетителей парка. Сотрудники дирекции сразу же выехали на место, однако Одиллию спасти не удалось.

Как отметили в пресс-службе, второй лебедь, Зигфрид, в настоящее время находится в орнитологическом центре до принятия дальнейших решений.

Обстоятельства произошедшего выясняются совместно с правоохранительными органами.