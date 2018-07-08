В Таиланде из затопленной пещеры смогли вывести четырех детей

12 подростков и один взрослый провели в затопленной пещере в заточении две недели.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В ходе спасательной операции сегодня четырех детей из 12 смогли вывести на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронный ресурс «Кхао Сот».

12 подростков из местного футбольного клуба вместе со своим тренером провели около 2 недели в заточении в заблокированной наводнением пещере.

Двоих детей уже доставили в больницу города Чианграя в 60 км от пещеры, остальных только готовят к отправке. В больнице подготовлены все условия для успешной реабилитации спасенных детей.