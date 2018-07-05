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Татар-информ

5 июля 2018, 20:44

Культура

Опубликован трейлер киберпанк-сериала Sparta

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Режиссером ленты выступил Егор Баранов, снявший ранее фильм «Гоголь. Вий».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На YouTube-канале продюсерской компании «Среда» опубликован трейлер сериала Sparta об опасной компьютерной среде.

Режиссером ленты выступил Егор Баранов, снявший ранее фильм «Гоголь. Вий». Сценаристом стал Илья Тилькин, известный по работе над многосерийными шоу, – «Ненастье», «Шуберт» и «Тихий Дон».

«Первый канал» покажет первый эпизод Sparta 9 июля. В основе сюжета следователь расследует таинственное самоубийство молодой учительницы средней школы Санкт-Петербурга. В процессе работы он узнает о существовании некой компьютерной игры, стирающей грань между реальным и виртуальным миром.

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