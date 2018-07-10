В Великобритании назначили нового главу МИД

Джереми Хант выступает за выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Новым главой британского Министерства иностранных дел стал Джереми Хант. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на странице Правительства Великобритании в социальной сети Twitter.

«Королева (Елизавета II — прим. Т-и) была рада одобрить назначение депутата Джереми Ханта государственным министром иностранных дел и по делам Содружества наций», — говорится в заявлении.

На протяжении семи лет Хант занимал должность министра здравоохранения. Он выступает за выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава МИД Британии Борис Джонсон подал в отставку.