Ставший мемом бразильский болельщик оценил татарскую еду для «Татар-информ»

Топ-3 кулинарных предпочтений Томера Савойи составили бальзам, казылык и чак-чак.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Ставший мемом футбольный фанат из Бразилии Томер Савойя, приезжавший в Казань ради матча Бразилия – Бельгия, во время посещения редакции ИА «Татар-информ» попробовал татарскую еду.

Бразилец начал дегустацию с кваса. Напиток не произвел на гостя особого впечатления, что тот и продемонстрировал, изобразив на лице глубокое сомнение. Вообще, Савойя не переставал гримасничать и жестикулировать, не жалея сил ради ролика агентства.

Выпечка понравилась фанату гораздо больше. Однако он, разумеется, не удержался от критических замечаний. Болельщик предложил разнообразить начинку в перемяче, который он назвал «печеным бургером». Однако даже стандартная начинка перемяча понравилась ему больше начинки эчпочмака. Впрочем, корочку треугольника гость оценил.

Катык и, позднее, кумыс удостоились сдержанных похвал. Впрочем, по мнению Томера, катык был бы вкуснее с фруктами или медом. А «прокисшую молочную газировку» он счел превосходным средством от похмелья.

Сильно впечатлил гостя казылык. Он долго не мог определить, из мяса какого существа изготовлен этот продукт – ламы, человека или лошади. Убедившись, что казылык сделан из конины, бразилец со смехом заметил: «Я в первый раз пробую лошадь, и мне нравится это».

Понравился Томеру и чак-чак. Он обратил внимание на большое количество сахара и отметил отсутствие конины, добавив: «Бедная лошадка…» Назвав чак-чак «совсем не полезной едой», бразильский болельщик все же выразил готовность взять его с собой.

Чай без сахара Савойе не понравился. А вот талкыш-калеве вызвал у него настоящее изумление. «Как, как вы это делаете? Из чего? Такие маленькие-маленькие, тонкие-тонкие ниточки? Из сахара?» – не удержался он от череды риторических вопросов. Удивило гостя и то, что в России в ходу свекольный сахар, а не тростниковый, как в Бразилии.

Болельщик завершил знакомство с татарской кухней дегустацией самого известного татарстанского бальзама. Он отдал ему должное, но счел очень крепким и заметил, что в больших количествах тот наверняка способен изменять поведение или усыплять. В итоге топ-3 его предпочтений составили как раз бальзам, казылык и чак-чак.

Сборная же Бразилии 6 июля на стадионе Kazan-Arena, несмотря на поддержку многочисленных фанатов, проиграла команде Бельгии и покинула чемпионат мира по футболу. Эта встреча стала последней игрой мундиаля для столицы Татарстана.