Клюшку хоккеиста «Ак Барса» продали на благотворительном аукционе за 40 тысяч рублей

На «Аукциона добра» победную клюшку Александра Бурмистрова приобрел анонимный покупатель.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Казани на благотворительном аукционе продали клюшку хоккеиста «Ак Барса» Александра Бурмистрова за 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Лот приобрел анонимный участник «Аукциона добра».

Благодаря вырученным средствам благотворительный фонд «День добрых дел» приобрел четыре специальных реабилитационных стула для тяжелобольных детей с ДЦП. Один из стульев подарили жительнице Казани, остальные три отправят в другие российские города.

Начальная цена победной клюшки Бурмистрова с автографом хоккеиста составляла всего тысячу рублей.