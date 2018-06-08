Победную клюшку с автографом Бурмистрова можно купить за 1000 рублей

Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Центральный нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров продает клюшку, которой играл во время победного матча на Кубке Гагарина в этом году, сообщила пресс-служба мэрии Казани.
Клюшка Бурмистрова станет первым предметром, который можно купить на благотворительном аукционе. Его учредили благотворительный фонд «День добрых дел» и электронная торговая площадка Onlinecontract.
Начальная цена победной клюшки — всего 1000 рублей. Минимальный размер ставки, которую может сделать участник, составляет 200 рублей. Аукцион будет проходить с 11 до 24 июня, но вполне вероятно, что организаторы продлят его.
Чтобы поучаствовать в аукционе, не нужно вносить деньги. Победителем станет тот, кто даст наивысшую ставку, а средства для оплаты лота он переводет напрямую на счет благотворительного фонда через сервис Добро Mail.Ru.
Благотворительные аукционы будут размещаться на сайте www.dobro.onlc.ru как минимум раз в месяц. Свои вещи ради благотворительности будут передавать артисты, спортсмены, бизнесмены и другие. Вырученными деньгами будет распоряжаться фонд «День добрых дел».
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