Победную клюшку с автографом Бурмистрова можно купить за 1000 рублей

Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» готов продать клюшку, которой играл в решающем матче на Кубке Гагарина, ради благотворительности.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Центральный нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров продает клюшку, которой играл во время победного матча на Кубке Гагарина в этом году, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Клюшка Бурмистрова станет первым предметром, который можно купить на благотворительном аукционе. Его учредили благотворительный фонд «День добрых дел» и электронная торговая площадка Onlinecontract.

Начальная цена победной клюшки — всего 1000 рублей. Минимальный размер ставки, которую может сделать участник, составляет 200 рублей. Аукцион будет проходить с 11 до 24 июня, но вполне вероятно, что организаторы продлят его.

Чтобы поучаствовать в аукционе, не нужно вносить деньги. Победителем станет тот, кто даст наивысшую ставку, а средства для оплаты лота он переводет напрямую на счет благотворительного фонда через сервис Добро Mail.Ru.

Благотворительные аукционы будут размещаться на сайте www.dobro.onlc.ru как минимум раз в месяц. Свои вещи ради благотворительности будут передавать артисты, спортсмены, бизнесмены и другие. Вырученными деньгами будет распоряжаться фонд «День добрых дел».