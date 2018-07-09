Хорватский футболист Вида извинился за высказывания после игры со сборной России

Хорватский защитник после победы над Россией на видео крикнул «Слава Украине».

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Защитник хорватской футбольной сборной Домагой Вида и член делегации команды Огнен Вукоевич извинились за свои высказывания в видео, записанном после четвертьфинала мундиаля против сборной России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Хорватского футбольного союза.

Видеоролик появился после победы хорватов над россиянами в серии пенальти. На кадрах видно, как Вида крикнул «Слава Украине», а Вукоевич сказал, что посвятил Украине победу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Хорватский футбольный союз призвал игроков воздержаться от политических заявлений.