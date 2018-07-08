Хорватский футбольный союз призвал игроков воздержаться от политических заявлений

Хорватский защитник после победы над Россией на видео сказал «Слава Украине».

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Хорватский футбольный союз призвал игроков своей сборной во время мундиаля воздержаться от заявлений с политический подтекстом, сообщает РИА Новости.

После победы над Россией в четвертьфинальном матче, защитник сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич сняли видео, где использовали лозунг «Слава Украине». Оба являются бывшими игроками киевского «Динамо».

В союзе подчеркнули, что фраза была связана «исключительно с многочисленной поддержкой, полученный из Украины, с которой Виду и Вукоевича многое связывает в клубной карьере».

Ранее сообщалось, что ФИФА сделала предупреждение Виду.