Хорватский футбольный союз призвал игроков воздержаться от политических заявлений

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Хорватский футбольный союз призвал игроков своей сборной во время мундиаля воздержаться от заявлений с политический подтекстом, сообщает РИА Новости.
После победы над Россией в четвертьфинальном матче, защитник сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич сняли видео, где использовали лозунг «Слава Украине». Оба являются бывшими игроками киевского «Динамо».
В союзе подчеркнули, что фраза была связана «исключительно с многочисленной поддержкой, полученный из Украины, с которой Виду и Вукоевича многое связывает в клубной карьере».
Ранее сообщалось, что ФИФА сделала предупреждение Виду.
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