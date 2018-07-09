Челнинцев призвали пользоваться электронными больничными

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Мэрия Набережных Челнов агитирует жителей пользоваться электронными листками нетрудоспособности. Соответствующее обращение размещено на ее сайте.
Переход на электронные листки нетрудоспособности начался с 1 июля прошлого года, в том числе и в Набережных Челнах.
На традиционном деловом понедельнике директор челнинского филиала Фонда социального страхования Ленар Шакиров отметил, что ежегодно по Татарстану выдают более 1 млн больничных, 90 процентов из которых приходится на государственные лечебные учреждения. Всего на сегодняшний день в Татарстане выдан 50 тыс. 481 электронный больничный, 12,5 процента от общего числа которых приходится на Челны.
По словам Шакирова, некоторые работодатели не хотят принимать к оплате электронные листки, что приводит к определенной волоките и повторной выдаче их на бумажном носителе. Докладчик попросил работников уведомлять филиал о случаях отказа принять электронный листок.
«Просим письменно уведомлять наше отделение соцстраха для выяснения причин отказа и проведения информационно-разъяснительной работы со страхователем», – подчеркнул Шакиров.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Автограда обратились в поликлиники более 4 млн раз за год.
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