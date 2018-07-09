Жители Автограда обратились в поликлиники более четырех миллионов раз за год

Количество обращений жителей Набережных Челнов в медицинские учреждения растет.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). За минувший год в поликлиниках Набережных Челнов зафиксировано 4,2 млн посещений, пишут «Челнинские известия».

Именно столько раз обращались челнинцы за помощью в муниципальные лечебные заведения. Несмотря на то, что количество обращений неизменно растет, число врачей и медсестер в городской лечебной сети прибавляется очень медленно.

На сегодняшний день укомплектованность врачами по городу составляет 57 процентов, средним медицинским персоналом – 82 процента.