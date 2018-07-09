Ãëàâíîå
Â Àêòàíûøñêîì ðàéîíå «Ãðàíòà» ñíåñëà äîðîæíûé çíàê è ïåðåâåðíóëàñü â êþâåò

Òàòàð-èíôîðì

9 èþëÿ 2018, 13:08

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Íà ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2018 îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî Òàòàðñòàíà è Óðàëüñêîé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîé êîìïàíèè

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: president.tatarstan.ru

ÓÃÌÊ ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ïðîèçâîäèòåëåì äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ, öèíêà, ìåäè è óãëÿ â Ðîññèè.

(Êàçàíü, 9 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Óðàëüñêîé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîé êîìïàíèè (ÓÃÌÊ) Àíäðååì Êîçèöûíûì íà âûñòàâêå ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2018, êîòîðàÿ ïðîõîäèò â Åêàòåðèíáóðãå. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.

Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÐµÐ·Ð´ÐºÐ° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð² Ð¡Ð²ÐµÑ€Ð´Ð»Ð¾Ð²ÑÐºÑƒÑŽ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑ‚ÑŒ Ð´Ð»Ñ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ñ Ð² ÐœÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ñ‹ÑÑ‚Ð°Ð²ÐºÐµ &quot;Ð˜ÐÐÐžÐŸÐ ÐžÐœ&quot;

Ñòîðîíû îáñóäèëè ðåàëèçàöèþ Ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Òàòàðñòàíîì è ÎÎÎ «ÓÃÌÊ-Õîëäèíã», êîòîðîå áûëî ïîäïèñàíî â Êàçàíè â àâãóñòå 2017 ãîäà.

Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÐµÐ·Ð´ÐºÐ° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð² Ð¡Ð²ÐµÑ€Ð´Ð»Ð¾Ð²ÑÐºÑƒÑŽ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑ‚ÑŒ Ð´Ð»Ñ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ñ Ð² ÐœÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ñ‹ÑÑ‚Ð°Ð²ÐºÐµ &quot;Ð˜ÐÐÐžÐŸÐ ÐžÐœ&quot;

ÓÃÌÊ ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ïðîèçâîäèòåëåì äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ, öèíêà, ìåäè è óãëÿ â Ðîññèè. Íà ïðåäïðèÿòèÿõ õîëäèíãà òàêæå ïðîèçâîäÿòñÿ ñâèíåö, òåëëóð, ñåëåí, ìåäíûé è íèêåëåâûé êóïîðîñ, à òàêæå äðóãèå âèäû ïîïóòíîé ïðîäóêöèè. Â ñîñòàâå êîìïàíèè — áîëåå 40 ïðåäïðèÿòèé â ñòðàíå è çà åå ïðåäåëàìè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ìèííèõàíîâ çàÿâèë îá èíòåðåñå Ñáåðáàíêà â ñîçäàíèè öåíòðà èñëàìñêîé ýêîíîìèêè â ÐÒ
Íîâîñòè äíÿ
14:14
Íà ÊÌÔÌÊ ïðîéäóò òâîð÷åñêèå âñòðå÷è ñ Ìèõàèëîì Ïîðå÷åíêîâûì è Èðèíîé Àëôåðîâîé

Îðãêîìèòåò Êàçàíñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ æäåò ïîäòâåðæäåíèÿ îò àìåðèêàíñêîãî àêòåðà, îáëàäàòåëÿ ïðåìèè «Ýììè» Äýííè Ãëîâåðà.

14:04
Ìèíôèí õî÷åò ñîêðàòèòü ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå, ÆÊÕ è ñïîðò â 2019 ãîäó
13:58
Àêòåð ñåðèàëà «Âåëèêîëåïíûé âåê» ìîæåò ïîñåòèòü Êàçàíñêèé êèíîôåñòèâàëü

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðîäîëæàþòñÿ ïåðåãîâîðû ñ ïðîäþñåðàìè ëþáèìîãî ìíîãèìè ñåðèàëà.

13:55
Â Àêòàíûøñêîì ðàéîíå «Ãðàíòà» ñíåñëà äîðîæíûé çíàê è ïåðåâåðíóëàñü â êþâåò

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, àâàðèÿ ïðîèçîøëà èç-çà òîãî, ÷òî àâòîâëàäåëåö óñíóë çà ðóëåì.

13:50
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü è Òàòàðñòàí ïëàíèðóþò óâåëè÷èòü òîâàðîîáîðîò â ïîëòîðà ðàçà

Ïëàí ðàñøèðåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ðåãèîíàìè ðàññ÷èòàí íà äâà ãîäà.

13:40
Ïóòèí âñòðåòèòñÿ ñ ôóòáîëèñòàìè ñáîðíîé Ðîññèè â Êàëèíèíãðàäå
13:36
Çà ïîëãîäà â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ïîñòðîèëè äåñÿòü ìíîãîýòàæåê

Èç çàïëàíèðîâàííûõ 300 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ ñ íà÷àëà ãîäà ââåäåíî 103,5 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ – ýòî îäíà òðåòü èç çàïëàíèðîâàííûõ ðàáîò.

13:32
Ìàðàò Àõìåòîâ: Âëàñòü íà ìåñòàõ ïàññèâíî îòíîñèòñÿ ê ðàçâèòèþ ñåëüñêîé êîîïåðàöèè

Ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ìóíèöèïàëüíûìè âëàñòÿìè ðàéîííîãî è ïîñåëåí÷åñêîãî óðîâíÿ, óâåðåí ãëàâà Ìèíñåëüõîçïðîäà ÐÒ.

13:22
Ïåñîøèí ïîïðèâåòñòâîâàë êèòàéñêóþ äåëåãàöèþ â Êàáìèíå ÐÒ

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Òàòàðñòàíà âñòðåòèëñÿ ñ ñåêðåòàðåì êîìèòåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Êèòàÿ ãîðîäà Õàðáèíà Âàí ×æàîëè.

13:08
Íà ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2018 îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî Òàòàðñòàíà è Óðàëüñêîé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîé êîìïàíèè

ÓÃÌÊ ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ïðîèçâîäèòåëåì äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ, öèíêà, ìåäè è óãëÿ â Ðîññèè.

13:07
Â Íèæíåêàìñêîì ðàéîíå ÐÒ «Ëàäà» îïðîêèíóëàñü íà êðûøó ïîñëå ñòîëêíîâåíèÿ ñ «ÁÌÂ»

Ïåðåâåðíóâøèéñÿ àâòîìîáèëü åùå íåêîòîðîå âðåìÿ ïðîäîëæàë äâèæåíèå ïî òðàññå.

12:54
Äî îñåíè â Çåëåíîäîëüñêå óñòàíîâÿò 120 êîíòåéíåðîâ äëÿ ïëàñòèêîâûõ áóòûëîê

Íà ÷åòûðåõ óëèöàõ óæå ïîÿâèëèñü 30 ñåò÷àòûõ êîíòåéíåðîâ äëÿ ïîëèýòèëåíîâîé òàðû.

12:40
Â ïåðâûõ ìàò÷àõ íîâîãî ñåçîíà Ïðåìüåð-ëèãè «Ðóáèí» ñûãðàåò ñ «Çåíèòîì» è ÖÑÊÀ

Òðè ìàò÷à â íà÷àëå ñåçîíà êàçàíöû ïðîâåäóò íà äîìàøíåì ñòàäèîíå.

12:33
Â Êàçàíè ñóäÿò ñîòðóäíèêîâ óãîëîâíîé èíñïåêöèè çà âçÿòêó îò îñóæäåííîãî

Ñîòðóäíèêè ÓÈÑ ïîòðåáîâàëè 150 òûñÿ÷ âçàìåí íà äîñðî÷íîå îñâîáîæäåíèå.

12:26
Ìèííèõàíîâ çàÿâèë îá èíòåðåñå Ñáåðáàíêà â ñîçäàíèè öåíòðà èñëàìñêîé ýêîíîìèêè â ÐÒ

Èñëàìñêèé áàíêèíã ÿâëÿåòñÿ íîâûì èíñòðóìåíòîì, êîòîðûé ïîìîæåò ïðèâëå÷ü â ðåãèîí èíâåñòèöèè, îòìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà.

12:18
Àâòîïðîáåã «Àâòîòóðèçì áåç âðåäà ïðèðîäå» äîñòèã Êóðãàíñêîé îáëàñòè

Ó÷àñòíèêè ñòàðòîâàâøåãî èç Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ àâòîïðîáåãà â òå÷åíèå äâóõ ñóòîê èçó÷àëè ïðèðîäíûå çàêàçíèêè îäíîãî èç ðåãèîíîâ Óðàëüñêîãî îêðóãà.

12:12
Â ñòðîèòåëüñòâî àâòîìàãèñòðàëè Øàëè – Áàâëû â ýòîì ãîäó áóäåò âëîæåíî 2,5 ìëðä ðóáëåé

Íà äàííûé ìîìåíò èäóò ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû íà ó÷àñòêå Àëåêñååâñêîå – Àëüìåòüåâñê.

12:06
Òàòàðñòàí ñíîâà îæèäàþò ãðîçû è ñèëüíûé âåòåð

Ñèíîïòèêè ðåñïóáëèêè ïðîãíîçèðóþò óõóäøåíèå ïîãîäíûõ óñëîâèé.

11:58
Ïî÷òè 255 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñòàëè çðèòåëÿìè ìàò÷åé ×Ì íà «Êàçàíü Àðåíå»

Ñòîëèöà Òàòàðñòàíà âîøëà â òîï-5 ãîðîäîâ ïî ïîñåùàåìîñòè ìàò÷åé ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó.

11:44
Çàâòðà áåç ñâåòà îñòàíóòñÿ æèòåëè íåñêîëüêèõ ïîñåëêîâ Êàçàíè

Îòêëþ÷åíèå ýëåêòðè÷åñòâà çàïëàíèðîâàíî â ïîñåëêàõ Ìèðíûé, Ñàëìà÷è, Âîñòî÷íûé è äð.

11:37
Æèòåëü Ìåíçåëèíñêà ïîëó÷èë 60 ÷àñîâ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò çà íåóïëàòó àëèìåíòîâ

Ìóæ÷èíà îòêàçûâàëñÿ âûïëà÷èâàòü ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå äâóõ ñâîèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé îò ðàçíûõ áðàêîâ.

11:36
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ïðîøåë «Çàáåã ïîëçóíêîâ»

Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå þíûå ñïîðòñìåíû â âîçðàñòå îò ñåìè ìåñÿöåâ äî äâóõ ëåò.

11:30
Â Êàçàíè âûñòàâèëè íà ïðîäàæó ìÿ÷ ñ àâòîãðàôîì Íåéìàðà çà 80 òûñ. ðóáëåé

Â òàòàðñòàíñêîé ñòîëèöå ïðîäàþò àâòîãðàôû ôóòáîëèñòîâ áðàçèëüñêîé ñáîðíîé.

11:28
Íà ÷åìïèîíàòå WorldSkills â Êàçàíè ïðåäñòàâÿò íîâóþ êîìïåòåíöèþ

Êîìïåòåíöèÿ «ïðîìûøëåííàÿ ðîáîòîòåõíèêà» âïåðâûå áóäåò ïðåäñòàâëåíà íà ìèðîâîì ÷åìïèîíàòå, êîòîðûé ïðîéäåò â 2019 ãîäó.

11:12
Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàçàíü» ïåðåâåç áîëåå 26 òûñ. ïàññàæèðîâ çà 6-7 èþëÿ

Ñ íà÷àëà ãîäà àýðîïîðò îáñëóæèë áîëåå 1,5 ìëí ïàññàæèðîâ.

Ñîáûòèÿ

09 èþëÿÃèä ïî âîäíûì ïðîãóëêàì â Êàçàíè: îçåðî Êàáàí, Êàçàíêà è ïðóä â Ïàðêå Ïîáåäû

09 èþëÿÍàðîäíûå ãóëÿíèÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè è òàòàðñêàÿ äåðåâíÿ â öåíòðå ×åáîêñàð: êàê â ×óâàøèè ïðîõîäèë ôåäåðàëüíûé Ñàáàíòóé — 2018

09 èþëÿÊàçàíü âåëîñèïåäíàÿ: êàê áóäóò ðàçâèâàòüñÿ âåëîñâÿçè â òàòàðñòàíñêîé ñòîëèöå

09 èþëÿ9 – 12 èþëÿ: Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü ó Öåíòðà ñåìüè «Êàçàí», «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ 3», áåñïëàòíûå ýêñêóðñèè ïî Ñâèÿæñêó

09 èþëÿÈíîñòðàííûå áîëåëüùèêè âûáèðàþò ðîññèéñêîå

08 èþëÿÇàãàäî÷íàÿ ñìåðòü ïåøåõîäà â Êàçàíè: âèíîâàòà æåíùèíà èëè ïî ÷åëîâåêó ïðîåõàëèñü òðè àâòî?

08 èþëÿÑâàäåáíûé ñåçîí: ñêîëüêî ñòîÿò óñëóãè òàòàðñêîãî òàìàäû?