Íà ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2018 îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî Òàòàðñòàíà è Óðàëüñêîé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîé êîìïàíèè

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêà
Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: president.tatarstan.ru
(Êàçàíü, 9 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Óðàëüñêîé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîé êîìïàíèè (ÓÃÌÊ) Àíäðååì Êîçèöûíûì íà âûñòàâêå ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2018, êîòîðàÿ ïðîõîäèò â Åêàòåðèíáóðãå. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
Ñòîðîíû îáñóäèëè ðåàëèçàöèþ Ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Òàòàðñòàíîì è ÎÎÎ «ÓÃÌÊ-Õîëäèíã», êîòîðîå áûëî ïîäïèñàíî â Êàçàíè â àâãóñòå 2017 ãîäà.
ÓÃÌÊ ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ïðîèçâîäèòåëåì äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ, öèíêà, ìåäè è óãëÿ â Ðîññèè. Íà ïðåäïðèÿòèÿõ õîëäèíãà òàêæå ïðîèçâîäÿòñÿ ñâèíåö, òåëëóð, ñåëåí, ìåäíûé è íèêåëåâûé êóïîðîñ, à òàêæå äðóãèå âèäû ïîïóòíîé ïðîäóêöèè. Â ñîñòàâå êîìïàíèè — áîëåå 40 ïðåäïðèÿòèé â ñòðàíå è çà åå ïðåäåëàìè.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Îðãêîìèòåò Êàçàíñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ æäåò ïîäòâåðæäåíèÿ îò àìåðèêàíñêîãî àêòåðà, îáëàäàòåëÿ ïðåìèè «Ýììè» Äýííè Ãëîâåðà.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðîäîëæàþòñÿ ïåðåãîâîðû ñ ïðîäþñåðàìè ëþáèìîãî ìíîãèìè ñåðèàëà.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, àâàðèÿ ïðîèçîøëà èç-çà òîãî, ÷òî àâòîâëàäåëåö óñíóë çà ðóëåì.
Ïëàí ðàñøèðåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ðåãèîíàìè ðàññ÷èòàí íà äâà ãîäà.
Èç çàïëàíèðîâàííûõ 300 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ ñ íà÷àëà ãîäà ââåäåíî 103,5 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ – ýòî îäíà òðåòü èç çàïëàíèðîâàííûõ ðàáîò.
Ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ìóíèöèïàëüíûìè âëàñòÿìè ðàéîííîãî è ïîñåëåí÷åñêîãî óðîâíÿ, óâåðåí ãëàâà Ìèíñåëüõîçïðîäà ÐÒ.
Ïðåìüåð-ìèíèñòð Òàòàðñòàíà âñòðåòèëñÿ ñ ñåêðåòàðåì êîìèòåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Êèòàÿ ãîðîäà Õàðáèíà Âàí ×æàîëè.
ÓÃÌÊ ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ïðîèçâîäèòåëåì äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ, öèíêà, ìåäè è óãëÿ â Ðîññèè.
Ïåðåâåðíóâøèéñÿ àâòîìîáèëü åùå íåêîòîðîå âðåìÿ ïðîäîëæàë äâèæåíèå ïî òðàññå.
Íà ÷åòûðåõ óëèöàõ óæå ïîÿâèëèñü 30 ñåò÷àòûõ êîíòåéíåðîâ äëÿ ïîëèýòèëåíîâîé òàðû.
Òðè ìàò÷à â íà÷àëå ñåçîíà êàçàíöû ïðîâåäóò íà äîìàøíåì ñòàäèîíå.
Ñîòðóäíèêè ÓÈÑ ïîòðåáîâàëè 150 òûñÿ÷ âçàìåí íà äîñðî÷íîå îñâîáîæäåíèå.
Èñëàìñêèé áàíêèíã ÿâëÿåòñÿ íîâûì èíñòðóìåíòîì, êîòîðûé ïîìîæåò ïðèâëå÷ü â ðåãèîí èíâåñòèöèè, îòìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà.
Ó÷àñòíèêè ñòàðòîâàâøåãî èç Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ àâòîïðîáåãà â òå÷åíèå äâóõ ñóòîê èçó÷àëè ïðèðîäíûå çàêàçíèêè îäíîãî èç ðåãèîíîâ Óðàëüñêîãî îêðóãà.
Íà äàííûé ìîìåíò èäóò ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû íà ó÷àñòêå Àëåêñååâñêîå – Àëüìåòüåâñê.
Ñèíîïòèêè ðåñïóáëèêè ïðîãíîçèðóþò óõóäøåíèå ïîãîäíûõ óñëîâèé.
Ñòîëèöà Òàòàðñòàíà âîøëà â òîï-5 ãîðîäîâ ïî ïîñåùàåìîñòè ìàò÷åé ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó.
Îòêëþ÷åíèå ýëåêòðè÷åñòâà çàïëàíèðîâàíî â ïîñåëêàõ Ìèðíûé, Ñàëìà÷è, Âîñòî÷íûé è äð.
Ìóæ÷èíà îòêàçûâàëñÿ âûïëà÷èâàòü ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå äâóõ ñâîèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé îò ðàçíûõ áðàêîâ.
Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå þíûå ñïîðòñìåíû â âîçðàñòå îò ñåìè ìåñÿöåâ äî äâóõ ëåò.
Â òàòàðñòàíñêîé ñòîëèöå ïðîäàþò àâòîãðàôû ôóòáîëèñòîâ áðàçèëüñêîé ñáîðíîé.
Êîìïåòåíöèÿ «ïðîìûøëåííàÿ ðîáîòîòåõíèêà» âïåðâûå áóäåò ïðåäñòàâëåíà íà ìèðîâîì ÷åìïèîíàòå, êîòîðûé ïðîéäåò â 2019 ãîäó.
Ñ íà÷àëà ãîäà àýðîïîðò îáñëóæèë áîëåå 1,5 ìëí ïàññàæèðîâ.
09 èþëÿÍàðîäíûå ãóëÿíèÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè è òàòàðñêàÿ äåðåâíÿ â öåíòðå ×åáîêñàð: êàê â ×óâàøèè ïðîõîäèë ôåäåðàëüíûé Ñàáàíòóé — 2018