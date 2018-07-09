На Черном море стартовали украинско-американские учения Sea Breeze

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Украинско-американские военно-морские учения Sea Breeze стартовали в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Военно-морских сил Украины.
Известно, что многонациональные военные учения продлятся до 21 июля включительно. Их участниками стали свыше 2 тыс. военнослужащих из 19 стран. В учениях задействованы около 30 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также ряд летательных аппаратов.
Участникам учений предстоит отработать задачи, согласованные многонациональным штабом в соответствии со стандартами НАТО. Решать их военным предстоит в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.
Накануне в морской порт Одессы зашел флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney, который также участвует в Sea Breeze. С теми же целями в Черное море вошел ракетный эсминец USS Porter. Помимо американцев, участие в учениях принимают корабли ВМФ Турции и Румынии, подразделения специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады, грузинские и молдавские подразделения морской пехоты, представители других государств.
В середине июля прошлого года в Черном море прошли американско-украинские учения Sea Breeze-2017, в которых поучаствовали около 3 тыс. военнослужащих из 16 стран.
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