Американские корабли вошли в Черное море для участия в военных учениях с Украиной

Планируется, что учения Sea Breeze 2018 пройдут с 9 по 21 июля и охватят северо-западную часть моря.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney вошел 7 июля в Черное море, чтобы поучаствовать в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze 2018. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу флота.

Корабль Mount Whitney вошел в Черное море 7 июля для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также улучшения подготовки военно-морских сил союзников и партнеров НАТО, говорится в сообщении командования.

Ранее с теми же целями в Черное море вошел ракетный эсминец USS Porter, добавило командование.

Планируется, что учения этого года пройдут с 9 по 21 июля и охватят северо-западную часть моря.