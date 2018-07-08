Американские корабли вошли в Черное море для участия в военных учениях с Украиной

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney вошел 7 июля в Черное море, чтобы поучаствовать в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze 2018. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу флота.
Корабль Mount Whitney вошел в Черное море 7 июля для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также улучшения подготовки военно-морских сил союзников и партнеров НАТО, говорится в сообщении командования.
Ранее с теми же целями в Черное море вошел ракетный эсминец USS Porter, добавило командование.
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