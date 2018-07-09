Актер сериала «Великолепный век» может посетить Казанский кинофестиваль

В настоящий момент продолжаются переговоры с продюсерами любимого многими сериала.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Один из актеров популярного турецкого сериала «Великолепный век» может посетить XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК), который пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор «Татаркино» и исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

«Ждем ответа от "Великолепного века"» – может быть, даже они будут. Я в прошлом году мечтала, чтобы они приехали. Еще несколько дней, и станет известно, будет ли у нас актер из "Великолепного века"», – отметила руководитель КМФМК.

О каком именно артисте идет речь, Миляуша Айтуганова не рассказала. По ее словам, в настоящий момент этот вопрос еще обсуждается. «Давайте хоть что-нибудь оставим на десерт», – заключила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 27 июня завершился прием заявок на 14-й по счету Казанский кинофестиваль. Оргкомитетом форума зарегистрировано рекордное количество заявок, 967, из 56 стран мира. В том числе 30 игровых, документальных и анимационных картин в полном и коротком метре поступили из Татарстана.

Конкурсная программа традиционно включит четыре основных номинации (полнометражное и короткометражное игровое и документальное кино), а также номинацию «Россия молодая» (конкурс работ молодых российских режиссеров) и национальный конкурс, куда заявлялись татарстанские режиссеры. В основную конкурсную программу по результатам отбора были допущены 65 фильмов: помимо национального конкурса, в который вошли 15 фильмов, в каждую номинацию попало по десять работ.

В рамках внеконкурсной программы КМФМК покажут фильмы Группы стран стратегического видения «Исламский мир» (в одноименной секции), картины о православии и других религиях, традициях и обычаях разных народов (на секции «Диалог культур»), работы молодых кинематографистов (секция «Кинопробы). Впервые на Казанском фестивале мусульманского кино откроется секция кино для детей «Киномир детства».

Подробности параллельной программы пока организаторами не разглашаются, однако уже известно, что на фестивале будут организованы «Дни кино» Египта, Японии, Монголии и Индии, а также показ ретроспектив.

Главными площадками фестиваля в этом году станут расположенные в развлекательном комплексе «Ривьера» кинозалы Grand Cinema 3D Port Cinema (основная программа) и кинотеатр «Мир» (параллельная программа). Церемония открытия фестиваля по традиции пройдет в зале КРК «Пирамида», закрытие же состоится в концерт-холле «Эрмитаж».