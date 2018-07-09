Британский министр по Brexit подал в отставку из-за несогласия с Мэй

Рекомендуем
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку из-за несогласия со стратегией Премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Дэвиса.
«Как вы знаете, за последний год было значительное число поводов, по которым я был несогласен с политическим курсом Даунинг-стрит, 10», — говорится в письме, которое цитирует телеканал Sky News.
По словам Дэвиса, он на каждом этапе признавал коллективную ответственность, так как частью его работы является нахождение рабочих компромиссов, и так как он считал, что еще было возможно реализовать мандат референдума.
Министр заявил, что нынешнее направление политики и тактика делают это менее и менее вероятным.
Следующая новость
Инициатором и организатором праздника выступил Фирдус Тямаев, которому на днях Указом Президента РТ было присвоено звание «Заслуженный артист РТ».
Программа посвящена первой годовщине включения Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Илья Варламов посетил Казань во время матча Франция – Аргентина.
Дорожные работы планируется закончить в сентябре.
В рамках фестиваля в Елабуге пройдут 4 концертных дня с участием именитых музыкантов.
Автомобиль перевернулся неподалеку от села Верхный Табын.
В аварии пострадала 57-летняя пассажирка иномарки.
Авария произошла накануне утром на участке трассы Чепчуги – Большая Атня.
08 июляЭкзотика Алтая для туристов из Татарстана: заморские сыры, сон на пчелах, знакомство с шаманом