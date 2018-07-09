Британский министр по Brexit подал в отставку из-за несогласия с Мэй

Дэвид Дэвис заявил, что за последний год был несогласен с политическим курсом Премьер-министра Великобритании по значительному числу поводов.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку из-за несогласия со стратегией Премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Дэвиса.

«Как вы знаете, за последний год было значительное число поводов, по которым я был несогласен с политическим курсом Даунинг-стрит, 10», — говорится в письме, которое цитирует телеканал Sky News.

По словам Дэвиса, он на каждом этапе признавал коллективную ответственность, так как частью его работы является нахождение рабочих компромиссов, и так как он считал, что еще было возможно реализовать мандат референдума.

Министр заявил, что нынешнее направление политики и тактика делают это менее и менее вероятным.