«Катюша» на уличном пианино от казанской исполнительницы стала хитом соцсетей

Горожане хором спели всенародно любимую песню, а пианистка была польщена вниманием и комплиментами.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Пожилая женщина исполнила популярную советскую песню «Катюша» на пианино, выставленном на улице Баумана в Казани, неподалеку от Богоявленского собора. Видео с импровизированного концерта появилось в Facebook на странице Ирины Петровой.

Обаятельная седовласая пианистка попала в объективы нескольких мобильных телефонов. После исполнения «Катюши» и аплодисментов горожан она с улыбкой сказала: «Как в большом концертном зале!».

«Спасибо, молодцы!», — поблагодарил ее мужчина, следивший за игрой. Затем иностранный турист попросил пианистку повторить.

Кстати, в соцсети появилось и другое видео с уличного выступления. На нем пианистка сыграла в тандеме с мужчиной в капитанской фуражке. С помощью художественного свиста он исполнил композицию «О, голубка моя!», которую горожане также встретили аплодисментами.



В 2016 году уличные музыканты из ансамбля «Злачное место» взорвали интернет своим исполнением в центре Казани на улице Баумана хита «Такого, как Путин».