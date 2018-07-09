«Катюша» на уличном пианино от казанской исполнительницы стала хитом соцсетей

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Фото: соцсети
(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Пожилая женщина исполнила популярную советскую песню «Катюша» на пианино, выставленном на улице Баумана в Казани, неподалеку от Богоявленского собора. Видео с импровизированного концерта появилось в Facebook на странице Ирины Петровой.
Обаятельная седовласая пианистка попала в объективы нескольких мобильных телефонов. После исполнения «Катюши» и аплодисментов горожан она с улыбкой сказала: «Как в большом концертном зале!».
«Спасибо, молодцы!», — поблагодарил ее мужчина, следивший за игрой. Затем иностранный турист попросил пианистку повторить.
Кстати, в соцсети появилось и другое видео с уличного выступления. На нем пианистка сыграла в тандеме с мужчиной в капитанской фуражке. С помощью художественного свиста он исполнил композицию «О, голубка моя!», которую горожане также встретили аплодисментами.
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