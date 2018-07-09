Рустама Минниханова наградили орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой»

Рекомендуем
Фото: архив tatarstan.ru
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов стал кавалером ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Татарстанского коллегу наградил глава Чувашии Михаил Игнатьев, подписанный им указ о присвоении ордена опубликован на портале органов власти Чувашской Республики.
Президент Татарстана удостоен награды «за большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами», подчеркивается в тексте указа.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов посетил федеральный Сабантуй в Чебоксарах, где делегация из Нижнекамска представила «Татарское подворье».
Образовательный форум, на который приедет сотня иностранных студентов, стартует 15 июля.
В столице Татарстана планируют построить велодорожки на 700 млн рублей.
ЧП произошло из-за перевеса во время погрузки плит МДФ.
Президент Татарстана внес большой вклад в укрепление дружбы между татарами и чувашами.
Горожане хором спели всенародно любимую песню, а пианистка была польщена вниманием и комплиментами.
Требуется завершить строительство жилых домов группы компаний «ФОН» — 65/06, 65/10 (блоки 3, 4), 65/03.
Воронка образовалась в районе села Старое Казеево.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Документ с назначением был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.
В черный список попали торговые центры, автозаправочные станции, офисные и медицинский центры.
Удар был такой силы, что у иномарки вырвало двигатель.
Поисками потерявшейся пенсионерки занимаются сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры.
09 июля9 – 12 июля: Музыкальный фестиваль у Центра семьи «Казан», «Монстры на каникулах 3», бесплатные экскурсии по Свияжску