На федеральном Сабантуе-2018 делегация из Нижнекамска представила «Татарское подворье»

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Фото: Гульнар Гарифуллина
(Чебоксары, 7 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В рамках федерального Сабантуя-2018 была представлена площадка «Татарское подворье», организованная делегацией Нижнекамска. Ее осмотрел Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Сегодня Сабантуй – это не просто традиционный татарский праздник. Он проходит в 30 странах и 57 российских регионах, в каждой татарстанской деревне, а также в деревнях Чувашии, отметил Президент РТ. «Это огромная возможность показать нашу самобытность и культуру. Здесь никто не спрашивает, кто ты. Ты пришел и можешь спеть, сплясать и участвовать в спортивных состязаниях», – подчеркнул Рустам Минниханов.
На Сабантуе есть возможность увидеть образ жизни татарского села, отметил лидер Татарстана. По его словам, для многих людей представляет интерес информация о том, как жили татары.
Нижнекамский район участвует в федеральном Сабантуе уже пятнадцатый год, а площадка «Татарское подворье» создается десятый год. В этом году локация включает несколько объектов: избу, настоящую баню, сарая, мельницу, колодец и арбу с сеном.
«Каждый раз мы делаем стилизованную избу, в которой показаны бытовые особенности жизни татарского народа. Все экспонаты, которые здесь представлены, были собраны во время музейных экспедиций в Нижнекамском районе. Сейчас они находятся в фондовых коллекциях Комплексного музея города Нижнекамска», – рассказала заместитель директора музея Елена Наумова.
В самой избе, центральной объекте «Татарского подворья», задействованы шесть человек. А вместе с людьми, участвующими в театральных постановках, на площадке работают 15 человек. Все они – представители нижнекамской делегации. Всего на федеральный Сабантуй в этом году из этого татарстанского города приехали 550 человек.
«Они танцуют, поют и, соотвественно, делают какие-то интерактив на территории "Татарского подворья". Посетители могут посмотреть еще и саму избу, чтобы узнать, как жили татары», – отметила представительница музея.
Подготовка к празднику плуга в Чебоксарах началась за месяц до самого Сабантуя-2018. Группа из Нижнекамска приехала в город 5 июля вместе с экспонатами, которые расставлялись в течение следующего дня.
Почетными гостями проходящего сегодня в Чебоксарах федерального Сабантуя-2018 стали глава Чувашии Михаил Игнатьев и Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также другие официальные лица регионов. Участники праздника собрались на Красной площади Чебоксар и возле монумента Матери-покровительницы.
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