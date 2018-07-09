Постпред России при ОЗХО отреагировал на отравление в Эймсбери

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Россия потребует от Великобритании доказательств причастности к отравлению двух человек нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина.
Дипломат заявил, что Великобритания не уведомила об инциденте ОЗХО. По его словам, Россия предлагала помочь в расследовании происшествия в Эймсбери, но Британия «высокомерно» отказалась от предложения.
Шульгин отметил, что подобные случаи предшествуют важным событиям — финалу чемпионата мира по футболу в России и саммиту глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
Утром 4 июля в городе Эймсбери (неподалеку от Солсбери) были госпитализированы мужчина и женщина, которые «оказались под воздействием неизвестного вещества».
8 июля вечером в Скотланд-Ярде сообщили, что пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в больнице Солсбери. Мужчина находится в критическом состоянии.
В Скотланд-Ярде уверены, что пострадавшие отравлены веществом, которое было использовано против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
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