Меркель призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону

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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Странам НАТО нужно увеличить расходы на оборону в связи с конфликтом на Украине и «аннексией» Крыма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель.
Проблемы, которые встают перед альянсом, в последние годы резко изменились, заявила Меркель в своем еженедельном подкасте в Twitter.
По ее мнению, после присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе нужно сосредоточиться на защите. В числе мер канцлер назвала присутствие в государствах Центральной и Восточной Европы.
Ранее сообщалось, что в НАТО обратили внимание на принадлежность к альянсу полуфиналистов чемпионата мира по футболу 2018.
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