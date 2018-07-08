Меркель призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону

После присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе нужно сосредоточиться на защите, заявила канцлер Германии.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Странам НАТО нужно увеличить расходы на оборону в связи с конфликтом на Украине и «аннексией» Крыма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель.

Проблемы, которые встают перед альянсом, в последние годы резко изменились, заявила Меркель в своем еженедельном подкасте в Twitter.

По ее мнению, после присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе нужно сосредоточиться на защите. В числе мер канцлер назвала присутствие в государствах Центральной и Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что в НАТО обратили внимание на принадлежность к альянсу полуфиналистов чемпионата мира по футболу 2018.