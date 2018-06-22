Актер «Игры престолов» назвал выходящие за грани понимания сцены в сериале

Рекомендуем
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Шведский актер Николай Костер-Вальдау рассказал о двух сценах в сериале «Игра престолов», которые поразили его особой жестокостью, пишет «Газета.Ру».
Исполнитель роли Джейме Ланнистера не смог посмотреть сцену с убийством ребенка, которая была снята в пятом сезоне фантастического сериала. По сюжету Станнис Баратеон позволяет жрице Мелисандре сжечь его дочь Ширин на костре ради победы в битве. Актер отметил, что это было очень жестоко.
Николай отметил, что понимает, что в этой сцене был смысл, но он не смог посмотреть сюжет, с трудом лишь осилив текст.
Также он назвал «тяжелой» сцену, в которой Лиза Аррен (сестра Кейтлин Старк) кормит грудью своего семилетнего сына Робина Аррена.
«Это было дико и со всех сторон неправильно», — высказал свое мнение Костер-Вальдау. Сейчас актер принимает участие в съемках последней части саги, а его партнерша – Эмилия Кларк уже покинула «Игру престолов».
Ранее представители канала HBO заявили, что в финальном сезоне «Игры престолов» все герои погибнут.
Следующая новость
Омбудсмен отметила, что 22 июня — «особый трагический день в истории нашей Родины, горькая дата в судьбе страны и народа».
Руководство УНИКСа сделало свой выбор после 12-ти дневного раздумья, взвешивая все «за» и «против».
Поисковики обнаружили останки красноармейца-уроженца ТАССР на местах боев в Новгородской области.
Реализация партийных проектов — принципиальный вопрос для фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ, отметил зампредседателя парламента.
Возглавлявший ведомство Роман Шипков ранее был назначен старшим прокурором отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Челнов.
ДТП произошло сегодня в Пестречинском районе республики.
Потенциал компании позволяет укрепить позиции как на российском, так и на мировом энергетических рынках, отметил Наиль Маганов.
Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь возглавил совет директоров компании.
Татарское Республиканское управление инкассации готово предоставить услуги по установке онлайн-касс, ремонту банкоматов и уничтожению документов.
Организация «КОС и Г» и унитарное предприятие «УК ЖКХ» не выплатили 86 сотрудникам зарплату за март и апрель.
В Национальном музее РТ пережившие войну рассказали подрастающему поколению о пережитых тяготах.
Максимальная температура воздуха в воскресенье днем составит 33 градуса тепла.
Зампредседателя Госсовета РТ надеется, что компромисс по этому вопросу будет найден.
Министр спорта Татарстана поздравил Дамира Фаттахова с назначением на должность министра по делам молодежи РТ.
«Татнефть» в прошлом году выполнила все задачи года в соответствии со «Стратегией 2025».
22 июня“Набирают в рот воды” и соблюдают банные традиции: как на конкурсе “Татар кызы-2018” выбирали лучшую татарочку республики