Актер «Игры престолов» назвал выходящие за грани понимания сцены в сериале

Исполнитель роли Джейме Ланнистера не смог посмотреть сцену с убийством ребенка, которая была снята в пятом сезоне фантастического сериала.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Шведский актер Николай Костер-Вальдау рассказал о двух сценах в сериале «Игра престолов», которые поразили его особой жестокостью, пишет «Газета.Ру».

Исполнитель роли Джейме Ланнистера не смог посмотреть сцену с убийством ребенка, которая была снята в пятом сезоне фантастического сериала. По сюжету Станнис Баратеон позволяет жрице Мелисандре сжечь его дочь Ширин на костре ради победы в битве. Актер отметил, что это было очень жестоко.

Николай отметил, что понимает, что в этой сцене был смысл, но он не смог посмотреть сюжет, с трудом лишь осилив текст.



Также он назвал «тяжелой» сцену, в которой Лиза Аррен (сестра Кейтлин Старк) кормит грудью своего семилетнего сына Робина Аррена.



«Это было дико и со всех сторон неправильно», — высказал свое мнение Костер-Вальдау. Сейчас актер принимает участие в съемках последней части саги, а его партнерша – Эмилия Кларк уже покинула «Игру престолов».

Ранее представители канала HBO заявили, что в финальном сезоне «Игры престолов» все герои погибнут.