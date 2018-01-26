Олеся Балтусова о Мергасовском доме: С живыми людьми никаких инвестпроектов не бывает

Помощник Президента РТ предположила, что крайне аварийное здание потребует тотальной реконструкции.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Помощник Президента РТ Олеся Балтусова исключила возможность передачи инвесторам аварийного Мергасовского дома на Черном озере для последующей его реставрации и реконструкции. Отвечая на вопрос одного из слушателей открытой лекции в Центре современной культуры «Смена», защитница исторического наследия республики констатировала:

«С живыми людьми никаких инвестпроектов не бывает. Мергасовский дом в муниципальном ведении – с комплексом вытекающих проблем. Реконструкция, скорее всего, затронет весь дом, так как есть заключение, что он в крайне аварийном состоянии. Министерство культуры следит только за тем, чтобы он был цел как историко-архитектурный объект. Как, когда и кто будет проводить работы, не могу сказать».

Дом, построенный в 1928 году, уже к 1981 году был аварийным – обрушился его угол, и людей пришлось эвакуировать. Однако здесь до сих пор живут люди и, более того, отказываются покидать свои квартиры, отстаивая свое право жить именно здесь, а не в «Салават купере» в череде судебных разбирательств.

В начале этого лета Мергасовский дом стал площадкой для театральной постановки.

