Олеся Балтусова о Мергасовском доме: С живыми людьми никаких инвестпроектов не бывает

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Фото: Александр Елисеев, Оксана Романова
(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Помощник Президента РТ Олеся Балтусова исключила возможность передачи инвесторам аварийного Мергасовского дома на Черном озере для последующей его реставрации и реконструкции. Отвечая на вопрос одного из слушателей открытой лекции в Центре современной культуры «Смена», защитница исторического наследия республики констатировала:
«С живыми людьми никаких инвестпроектов не бывает. Мергасовский дом в муниципальном ведении – с комплексом вытекающих проблем. Реконструкция, скорее всего, затронет весь дом, так как есть заключение, что он в крайне аварийном состоянии. Министерство культуры следит только за тем, чтобы он был цел как историко-архитектурный объект. Как, когда и кто будет проводить работы, не могу сказать».
Дом, построенный в 1928 году, уже к 1981 году был аварийным – обрушился его угол, и людей пришлось эвакуировать. Однако здесь до сих пор живут люди и, более того, отказываются покидать свои квартиры, отстаивая свое право жить именно здесь, а не в «Салават купере» в череде судебных разбирательств.
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