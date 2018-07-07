«Мир Юрского периода 2» заработал в прокате более миллиарда долларов

Фильм «Мир Юрского периода 2» попал в группу крупнейших кассовых лент мира.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Фильм о приключениях динозавров «Мир Юрского периода 2» преодолел рубеж сборов мирового проката в 1 млрд долларов. Тем самым кинолента вошла в группу крупнейших кассовых лент мира, передает ТАСС.

В результате фильм испанца Хуана Антонио Байона стал 35-м по счету фильмом мирового кинематографа, который сумел сделать кассовые сборы более 1 млрд долларов. Рейтинг кинематографа возглавляет «Аватар» 2009 года со сборами в 2 млрд 787 млн долларов.

В рейтинге текущего года «Мир Юрского периода 2» занимает третью позицию по кассовым сборам. В 2018 году отличились «Мстители. Война бесконечности» (2 млрд 37 млн долларов) и «Черная Пантера» с 1 млрд 346 млн долларов.