«Мир Юрского периода 2» удерживает лидерство проката в США вторую неделю

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). «Мир Юрского периода 2» режиссера Хуана Антонио Байона лидирует вторую неделю по сборам от продаж билетов в США, передает ТАСС.
За вторую неделю лента собрала в прокате еще 60 млн долларов, что на 60 процентов меньше, чем за первую неделю. По итогам двух недель «Мир Юрского периода 2» заработал уже 265 млн долларов, а с учетом сборов за пределами США – 932,4 млн.
На второй строчке – анимационный фильм «Суперсемейка 2» от Walt Disney со сборами 45,5 млн долларов. За три недели показов мультфильм собрал в США 439,7 млн долларов, всемирные сборы достигли 646,8 млн.
Дебютная кинолента «Убийца 2: Против всех» – на третьем месте по итогам проката. За первые четыре дня он собрал 19 млн долларов. Старт второй части оказался успешнее первой, который заработал за дебютную неделю 12,1 млн долларов.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Мир Юрского периода 2» стартовал хуже первой части.
В программе фестиваля значатся концертная программа на большой сцене, работа национальных подворий, где будут представлены предметы быта и кухня.
Свой ВИЧ-статус узнали 22 человека.
Халил Шайхутдинов уверен, что ГТО нужно «сделать интересным для всех слоев населения».
На реконструкцию клуба было выделено 4 млн рублей из республиканского бюджета, еще 400 тыс. рублей направили на покупку мебели и оборудования.
Kiehl’s выпустила девять бестселлеров в упаковке с рисунком, отражающим особенности восьми городов России, где существуют их бутики и корнеры.
Победа присуждена коллективу в номинации «Лучший детский этнографический ансамбль».
Президент республики представил приоритетные направления развития АПК — внедрение цифровых технологий.
С начала 2018 года в социальную защиту за новой выплатой обратились около 900 женщин.
В республике реализуется проект геоинформационной системы агропромышленного комплекса.
Список из 25 российских предприятий был опубликован на официальном сайте ведомства.
В день у школьников уходит лишь час каникулярного времени.
По сравнению с прошлой отчетной неделей заболеваемость снизилась почти на 200 человек.
В матче 1/8 финала бразильцы со счетом 2:0 в Самаре обыграли сборную Мексики.
Расположенный на улице Шевченко пруд был передан в муниципальную собственность еще в 2011 году.
02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области