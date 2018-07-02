«Мир Юрского периода 2» удерживает лидерство проката в США вторую неделю

По итогам двух недель «Мир Юрского периода 2» заработал уже 265 млн долларов, а с учетом сборов за пределами США – 932,4 млн.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). «Мир Юрского периода 2» режиссера Хуана Антонио Байона лидирует вторую неделю по сборам от продаж билетов в США, передает ТАСС.

За вторую неделю лента собрала в прокате еще 60 млн долларов, что на 60 процентов меньше, чем за первую неделю. По итогам двух недель «Мир Юрского периода 2» заработал уже 265 млн долларов, а с учетом сборов за пределами США – 932,4 млн.

На второй строчке – анимационный фильм «Суперсемейка 2» от Walt Disney со сборами 45,5 млн долларов. За три недели показов мультфильм собрал в США 439,7 млн долларов, всемирные сборы достигли 646,8 млн.

Дебютная кинолента «Убийца 2: Против всех» – на третьем месте по итогам проката. За первые четыре дня он собрал 19 млн долларов. Старт второй части оказался успешнее первой, который заработал за дебютную неделю 12,1 млн долларов.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Мир Юрского периода 2» стартовал хуже первой части.