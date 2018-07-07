Путин поздравил создателя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова с 75-летием

Глава государства отметил, что юбиляр является талантливым музыкантом и энтузиастом своего дела.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил создателя и руководителя вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» Юрия Маликова с 75-летием. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что юбиляр является талантливым музыкантом и энтузиастом своего дела.

«Талантливый музыкант и настоящий энтузиаст своего дела, Вы вошли в историю отечественной эстрады как создатель и бессменный руководитель одного из первых в нашей стране вокально-инструментальных ансамблей», – отмечается в поздравительной телеграмме.

Президент отметил, что группа «Самоцветы» заслужила народную любовь, и их песни по-прежнему популярны.

Путин пожелал Юрию Маликову и его семье здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Ранее глава государства поздравил с 75-летием оперную певицу Тамару Синявскую.