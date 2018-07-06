Путин выразил восхищение талантом оперной певицы Тамары Синявской

Глава государства поздравил оперную певицу Тамару Синявскую с юбилеем.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Тамару Синявскую с 75-летним юбилеем. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. Ваша насыщенная яркими, незабываемыми событиями и блистательными триумфами биография вызывает искреннее восхищение», – говорится в поздравлении.

Глава государства отметил выдающийся оперный талант звезды отечественной и мировой сцены и ее вклад в сохранение памяти певца и композитора Муслима Магомаева.

Глава государства пожелал оперной певице здоровья, вдохновения и успехов.

Тамара Синявская с юных лет успешно выступала на сцене театра, которому отдала 40 лет жизни. По ее собственному признанию, в театр она ходила не на работу, а театром жила, как и многие ее знаменитые современники, в том числе и ее муж, Муслим Магомаев. На сегодняшний день Тамара Синявская является президентом Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.