Игорь Носов награжден почетным званием «Заслуженный экономист РТ»

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Фото: архив kpfu.ru
(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Бывший генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов награжден почетным званием «Заслуженный экономист Республики Татарстан» на еженедельном аппаратном совещании в Кабинете Министров РТ.
Почетное звание Носову присудили «за социально-экономическое развитие республики и плодотворный труд» указом Президента Татарстана.
На прощание экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис» процитировал бывшим коллегам стихотворение Габдуллы Тукая на двух языках: татарском и русском.
«Я многое увижу, — ведь жизнь еще длинна, и ждет меня, наверно, дорога не одна. Но только, где б я ни был и что б ни делал я, — ты в памяти и сердце, родная сторона!» — прочитал Носов.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Игоря Носова назначили исполняющим обязанности замгубернатора Нижегородской области.
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