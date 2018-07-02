Игорь Носов награжден почетным званием «Заслуженный экономист РТ»

Экс-гендиректор «Иннополиса» прочитал бывшим коллегам стихи Тукая на двух языках.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Бывший генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов награжден почетным званием «Заслуженный экономист Республики Татарстан» на еженедельном аппаратном совещании в Кабинете Министров РТ.

Почетное звание Носову присудили «за социально-экономическое развитие республики и плодотворный труд» указом Президента Татарстана.

На прощание экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис» процитировал бывшим коллегам стихотворение Габдуллы Тукая на двух языках: татарском и русском.

«Я многое увижу, — ведь жизнь еще длинна, и ждет меня, наверно, дорога не одна. Но только, где б я ни был и что б ни делал я, — ты в памяти и сердце, родная сторона!» — прочитал Носов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Игоря Носова назначили исполняющим обязанности замгубернатора Нижегородской области.