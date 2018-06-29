Игорь Носов станет вице-губернатором Нижегородской области

С марта 2013 года Носов возглавлял особую экономическую зону «Иннополис».

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Генеральный директор особой экономической зоны «Иннополис» Игорь Носов покидает свой пост, чтобы стать вице-губернатором Нижегородской области, сообщает пресс-служба Минсвязи Татарстана.

Игорь Носов стал вторым человеком из четырех татарстанских чиновников, прошедших организованный Администрацией Президента тренинг для будущих губернаторов, который получает новое назначение. Помимо Носова в кадровый резерв Президента РФ вошли бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов, вице-премьер – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и бывший министр экономики РТ Артем Здунов, ставший Премьер-министром Дагестана.

Игорь Носов родился в Казани. Окончил Кембриджский университет по программе «Менеджмент» и Юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция». Получил степень MBA в Университете штата Колорадо.

Работал в российском представительстве компании Philip Morris International, возглавлял ОЭЗ «Алабуга», занимал должность заместителя гендиректора ОАО «ОЭЗ» в Москве, работал первым заместителем министра промышленности и торговли РТ и заместителем руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. С марта 2013 года занимал должность генерального директора АО «ОЭЗ "Иннополис"».