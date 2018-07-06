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Татар-информ

7 июля 2018, 00:10

Экономика и финансыОфициальная хроника

Бердымухамедов: Нефтегазовые предприятия Туркменистана будут развивать контакты с Татарстаном

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Фото: president.tatarstan.ru

В 2017 году товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном вырос на 20 процентов.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Компании Туркменистана, такие как «Туркменгаз», «Туркменнефть», «Туркменгеология» и другие, намерены развивать контакты с Татарстаном. Об этом заявил Президент этой страны Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба главы республики.

До начала встречи находящийся с рабочим визитом в Казани Президент Туркменистана посетил смотровую площадку возле Губернаторского дворца, а позже оставил памятную запись в книге почетных гостей.

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Сначала Рустам Минниханов поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за приезд в Казань и внимание, уделяемое вопросам сотрудничества с Татарстаном в рамках российско-туркменских отношений. Он напомнил о связях, соединяющих российский регион и центральноазиатскую страну, а также заверил, что Татарстан является стратегическим партнером Туркменистана по всем вопросам.

По мнению Президента РТ, развитию сотрудничества способствует открытие регулярного авиарейса между Казань – Ашхабад. Упомянул он и активный обмен делегациями между сторонами.

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При этом Минниханов уверен в наличии большого потенциала для дальнейшего развития взаимодействия. В Туркменистане уже работают ведущие компании республики – КАМАЗ, «Татнефть», «КЭР-Холдинг», в Татарстане учатся более 2 тыс. студентов из этой страны.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подчеркнул, что рынок Туркменистана продолжает оставаться ключевым для челнинского автозавода. Он вспомнил о предстоящей смене модельного ряда и заявил, что предприятие будет с радостью работать с туркменскими партнерами.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность Рустаму Минниханову за приглашение в Татарстан. А также поблагодарил Президента РФ Владимира Путина за создание благоприятных условий для развития сотрудничества. Он также напомнил о подписанном ранее соглашении о сотрудничестве в торгово-экономической, технической и культурной сферах.

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В 2017 году товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном вырос на 20 процентов и достиг 25 млн долларов. «Это только начало. Будем укреплять торгово-экономическое сотрудничество», – заверил Бердымухамедов.

Кроме того, он подтвердил востребованность автомобилей «КАМАЗ» в Туркменистане и пригласил гонщиков из команды «КАМАЗ-Мастер» на международное авторалли «Амуль – Хазар 2018».  

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