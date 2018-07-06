Президент Туркменистана посетил выставку промышленных предприятий РТ

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сегодня в рамках рабочего визита в столицу республики лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым осмотрели выставку промышленных предприятий республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Гостю представили продукцию ведущих машиностроительных заводов республики: «КАМАЗ», КМПО, Казанский вертолётный завод, Зеленодольский судостроительный завод и др.
Кроме того, на выставке презентовались комплексы дистанционного наблюдения и техника, оснащенная газомоторным оборудованием.
На стенде компании «Татнефть» гости ознакомились с образцами автомобильных моторных масел, бензина, а также с продукцией шинного производства.
После этого Рустам Минниханов и Гурбангулы Бердымухамедов посетили центр по производству медицинских симуляторов «Эйдос», где лидеру Туркменистана рассказали о деятельности организации и показали производство роботов-пациентов и хирургических виртуальных симуляторов.
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