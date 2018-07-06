Сочи оказался затоплен в преддверии матча Россия – Хорватия

В оргкомитете «Россия-2018» заверили, что газону на стадионе «Фишт» ничего не угрожает.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 6 июля, в Сочи за час выпала треть месячной нормы осадков. В результате движение в городе оказалось затруднено, передает РИА Новости.

В том числе оказались частично затоплены две дороги: улица Гастелло и федеральная трасса, соединяющая сам город Сочи с Адлерским районом, где проходят матчи мундиаля, отмечает газета «Ведомости».

При этом газону на стадионе «Фишт», где завтра, 7 июля, в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу встретятся сборные России и Хорватии, ничего не угрожает. В этом заверила пресс-служба оргкомитета «Россия-2018», передает РБК.

Впрочем, предматчевые тренировки обеих команд перенесли с «Фишта», чтобы сохранить газон в наилучшем состоянии.

Сейчас погодные условия в Сочи нормализовались, на следующий день осадков в Адлерском районе не ожидается. Игра завтра начнется в 21 час по Москве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что большинство россиян, 56 процентов, поверили в победу сборной России над командой Хорватии.