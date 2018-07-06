Более половины россиян поверили в победу сборной России над командой Хорватии

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Большинство россиян, 56 процентов, поверили в победу сборной России над командой Хорватии в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Таковы выводы опроса, проведенного ВЦИОМом, передает РИА Новости.
При этом в победу хорватов поверили 15 процентов опрошенных, 10 процентов спрогнозировали ничью, а 19 затруднились ответить на вопрос.
Две трети респондентов, 65 процентов, намерены посмотреть трансляцию матча дома, в гостях или на работе. 1,6 процента сообщили, что будут смотреть игру в фанзоне, 1 процент решил сделать это в кафе или баре, а 0,4 процента – непосредственно на стадионе.
Решили не смотреть игру 29 процентов опрошенных, а еще 3 процента не смогли ответить на вопрос.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 4 июля 2018 года. По телефону были опрошены 1,6 тыс. респондентов.
Сборные России и Хорватии встретятся завтра, 7 июля, на сочинском стадионе «Фишт». Игра начнется в 21 час по Москве.
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