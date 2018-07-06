Президент Туркменистана пришел на игру Бразилии с Бельгией в Казани

Сегодняшний матч на Kazan-Arena станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Прибывший сегодня с рабочим визитом в Казань Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пришел на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии. Об этом сообщают собственные источники агентства.

Игра началась в 21 час на стадионе Kazan-Arena. Это домашняя площадка футбольного клуба «Рубин», главным тренером которого является соотечественник Гурбангулы Бердымухамедова Курбан Бердыев.

Встреча спорящих за выход в полуфинал команд Бразилии и Бельгии станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана.