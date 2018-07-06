Ольга Павлова: Обсудить законопроект о пенсионном возрасте смогут все заинтересованные лица

Между первым и вторым чтением законопроекта депутаты Госдумы в регионах соберут поправки и предложения.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). К участию в обсуждении законопроекта об изменении пенсионных параметров смогут подключиться все заинтересованные лица, их предложения и поправки будут рассмотрены. Об этом сегодня на заседании Комитета Государственного Совета РТ социальной политике заявила депутат Государственной Думы ФС РФ от Татарстана Ольга Павлова.

На заседании был рассмотрен проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», предполагающий повышение нормативного пенсионного возраста.

«Мы не замалчиваем никаких проблем. К участию в обсуждении законопроекта об изменении пенсионных параметров смогут подключиться все заинтересованные лица, их предложения и поправки будут рассмотрены самым внимательным образом, – сказала докладчик. – Хочу подчеркнуть, что депутаты Госдумы не допустят снижения пенсий и ухудшения жизни наших граждан. Нам необходимо совместно искать решения в этом непростом вопросе. Мы всех приглашаем к диалогу».

По ее словам, детальная работа будет проходить между первым и вторым чтением законопроекта. «Это более двух месяцев, чтобы депутаты Госдумы в регионах могли провести обсуждения, собрать поправки, предложения, поработать с жителями, общественными организациями, профсоюзами и экспертами», – уточнила депутат.

Она заверила, что цель «преобразований, которые будут идти не один год, – сделать жизнь людей после выхода на пенсию более обеспеченной, комфортной и доступной».

«Наши граждане после окончания трудовой деятельности должны иметь возможность получать такую пенсию, чтобы она отвечала всем современным представлениям о комфортной и достойной жизни. Это факт, к которому мы должны стремиться. Считаю, что нам необходим широкий диалог, выяснение всех позиций, чтобы эта реформа была понятна и воспринималась нашими гражданами как справедливая. Сегодня, к сожалению, это не совсем так», – подчеркнула Павлова.

Решения в пенсионной сфере принимать необходимо, добавила она. «Это в первую очередь связано с соотношением количества трудоспособных граждан и пенсионеров: идем к соотношению один к одному. Если мы хотим принимать международную конвенцию МОТ, которая предусматривает, чтобы мы обеспечили людей 40 процентами от утраченного заработка, то работодатель с каждого рубля должен заплатить 40 копеек. Это неподъемные ни для одного работодателя деньги. В этом случае мы не оставляем налогов для других целей. А нашим гражданам нужны отремонтированные дороги, нормальная система здравоохранения, работающие поликлиники. Все это требует денег», – пояснила парламентарий.

Она заметила, что основная причина беспокойства людей – невозможность трудоустройства в предпенсионном возрасте. «Сегодня рынок таков, что в 45 лет трудно найти работу, а в 50 и подавно. Мы должны стимулировать работодателей к трудоустройству людей старшего поколения. Например, посредством снижения ставок страховых взносов для тех, кто принимает на работу лиц старшего поколения, – заключила Павлова. – Считаем, что людям надо предоставить право выбора: человек работает дольше и получает большую пенсию или уходит на пенсию раньше по состоянию здоровья либо по личным причинам, если у него достаточный объем стажа».