Фаррахов о пенсионной реформе: Работаем над изменениями законопроекта ко второму чтению

В Госсовете РТ рассмотрели проект федерального закона о повышении пенсионного возраста.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Фракция «Единая Россия» в Госдуме поддержит в первом чтении концепцию федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. При этом уже сейчас идет работа по изменениям, которые можно внести в проект ко второму чтению. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике заявил депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов.

Сегодня на заседании был рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста).

«В целом у нас очень серьезная программа для обсуждения законопроекта ко второму чтению», – сказал докладчик.

По его мнению, необходимо изменить выплаты по безработице. «Неправильно, когда выплаты по безработице ниже уровня прожиточного минимума. Прожиточный минимум сегодня – 11 тыс., а выплаты – от 800 до 4,8 тыс. рублей. Ко второму чтению мы будем готовить нормативные акты, которые меняют эту ситуацию», – заметил депутат.

Одна из серьезных расходных частей пенсионеров – лекарственное обеспечение, продолжил он. «Необходима поэтапная разработка государственных программ, которые обеспечивают пенсионеров доступными лекарствами, поскольку это еще и серьезный фактор увеличения продолжительности жизни, – заявил парламентарий. – Мы к 1 октября от Правительства РФ ожидаем внесения 12 новых национальных проектов. В рамках их обсуждения хотели бы поднять вопросы здравоохранения, охраны здоровья, технических средств реабилитации».

Он подчеркнул, что государство обязано найти возможности повысить пенсии, следовательно, улучшить качество жизни россиян. «Пенсионное обеспечение лиц, которые заслужили свою пенсию, должно быть выше», – считает депутат.

Фаррахов добавил, что законопроект обеспечивает поэтапный рост пенсионного обеспечения граждан. «Это является структурной мерой для экономики России, поскольку она обеспечивает существенный рост валового внутреннего продукта. Кроме того, эта мера оказывает серьезное влияние на ту проблему, которая сегодня сложилась в отечественной экономике. Есть общемировая тенденция старения населения, идет увеличение количества пожилых людей и существенный рост демографической нагрузки. Ожидается, что до 2028 года количество работающих в экономике увеличится до 12 млн человек. Если ничего не предпринимать, каждый год в течение ближайших десяти лет российская экономика будет терять 1 млн трудоспособных граждан», – заключил он.