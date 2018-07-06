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Татар-информ

6 июля 2018, 17:58

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

В Национальную библиотеку Татарстана записались иностранные болельщики

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Фото: Салават Камалетдинов


В дни чемпионата мира по футболу сотрудники Нацбиблиотеки РТ готовы на пяти языках предложить книги на 57 языках мира.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Традиционное мероприятие от Национальной библиотеки Татарстана – «Библиотека в парке», в этом году привлекала внимание и иностранцев. Из 50 человек, решивших получить читательские билеты, несколько – болельщики, приехавшие на чемпионат мира из других государств. Об этом на пресс-конференции в казанском пресс-центре Чм-2018, рассказала директор Национальной библиотеки РТ Сююмбика Зиганшина.

«Фонд библиотеки богат – более 3,5 млн экземпляров. Есть спецотделы на иностранных языках. Библиотекари говорят на русском, татарском, английском, немецком и французском языках. Есть немецкий, английский читальный залы. Литература представлена на 57 языках мира. Также у нас огромное количество журналов, в том числе посвященных спорту», – отметила директор Нацбиблиотеки.

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В дни футбольного мундиаля уже проведены почти 10 выставок литературы, посвященной спорту: «Казань называют спортивной столицей России, потому мы формируем и фонд, посвященный спорту. И наиболее популярна книга «Спортивный Президент – спортивный Татарстан». Много книг о футболе, волейболе», – поделилась Зиганшина.

Но в целом иностранцы, посещая Национальную библиотеку, в большей степени уделяют внимание все-таки не книгам, а уникальной архитектуре самого здания, где она находится: «Это был свадебный подарок невесте промышленника Пушкова. Был построен в 1908 году. В этом здании представлен весь мир – оно наполнено архитектурой зданий разных народов», – вкратце озвучила историю строения директор Нацбиблиотеки РТ.

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Рассказала она и о том, что сокращенного рабочего дня по случаю сразу двух игр четвертьфинала мундиаля, несмотря на рекомендацию Президента, у работников библиотеки не получилось. Гости идут и идут, а оставлять людей стоять у закрытой двери – не в традициях гостеприимного Татарстана.
 

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