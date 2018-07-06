Вадим Эйленкриг: Наша любовь с Казанью – взаимна

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). В любви к столице Татарстана признался известный джазмен и телеведущий Вадим Эйленкриг и отметил, что чувства взаимны. Об этом он заявил сегодня во время общения с журналистами в Казанском пресс-центре ЧМ-2018.
В столице Татарстана Эйленкриг бывает часто. Приезжает по приглашениям на концерты, третий год подряд является художественным и музыкальным руководителем проекта «Ветер перемен», который сам не иначе как ребрендингом татарской музыки и своим любимым детищем он не называет.
«Мы живем этим проектом, готовим его. Это наше детище. Казань, Татарстан, татарская музыка, культура – вторая часть моей жизни», – сообщил музыкант.
Завтра вместе с друзьями Вадим Эйленкриг играет на фан-фесте для многочисленных болельщиков чемпионата мира по футболу. «Казань – единственный город, где мы играем в рамках чемпионата мира. Наша любовь с Казанью – взаимна», – подчеркнул он.
Сегодня джазмен уже успел прогуляться по центру столицы республики и был впечатлен тем, сколько гостей из множества стран принимает город. «Тому, что я увидел, что сейчас происходит по всей России – на улицах, а также в самолетах, поездах и так далее, я безумно счастлив. Потому что люди приехали, и они увидят ту часть моей родины, которую я люблю».
Эйленкриг подчеркнул, что за последние несколько лет Казань сильно похорошела. А еще, по его словам, в городе появилось много по-настоящему уютных мест, где можно встретиться с друзьями и в удовольствие пообщаться.
Заметил музыкант и то, что люди стали чаще улыбаться. Вадим Эйленкриг и сам это делает с видимым удовольствием. Настроение музыканту не смогло испортить даже то, что сегодня он не смог выпить кофе в своей любимой казанской кофейне.
«Обычно, если что-то не получается, это расстраивает. Но в кафе было так много болельщиков, и меня это порадовало. Пусть они тоже получат удовольствие. Я еще здесь останусь и потом смогу купить себе кофе, а сейчас пусть они насладятся», – проявил великодушие джазмен.
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