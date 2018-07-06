Главное
Из-за грозы в Аксубаевском районе остались без света четыре села

Татар-информ

6 июля 2018, 17:42

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Вадим Эйленкриг: Наша любовь с Казанью – взаимна

Рекомендуем

Фото: Салават Камалетдинов


Джазмен и музыкант признался, что ему всегда приятно возвращаться в самый красивый город России.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). В любви к столице Татарстана признался известный джазмен и телеведущий Вадим Эйленкриг и отметил, что чувства взаимны. Об этом он заявил сегодня во время общения с журналистами в Казанском пресс-центре ЧМ-2018.

В столице Татарстана Эйленкриг бывает часто. Приезжает по приглашениям на концерты, третий год подряд является художественным и музыкальным руководителем проекта «Ветер перемен», который сам не иначе как ребрендингом татарской музыки и своим любимым детищем он не называет.

«Мы живем этим проектом, готовим его. Это наше детище. Казань, Татарстан, татарская музыка, культура – вторая часть моей жизни», – сообщил музыкант.

Завтра вместе с друзьями Вадим Эйленкриг играет на фан-фесте для многочисленных болельщиков чемпионата мира по футболу. «Казань – единственный город, где мы играем в рамках чемпионата мира. Наша любовь с Казанью – взаимна», – подчеркнул он.

Сегодня джазмен уже успел прогуляться по центру столицы республики и был впечатлен тем, сколько гостей из множества стран принимает город. «Тому, что я увидел, что сейчас происходит по всей России – на улицах, а также в самолетах, поездах и так далее, я безумно счастлив. Потому что люди приехали, и они увидят ту часть моей родины, которую я люблю».

Эйленкриг подчеркнул, что за последние несколько лет Казань сильно похорошела. А еще, по его словам, в городе появилось много по-настоящему уютных мест, где можно встретиться с друзьями и в удовольствие пообщаться.

Заметил музыкант и то, что люди стали чаще улыбаться. Вадим Эйленкриг и сам это делает с видимым удовольствием. Настроение музыканту не смогло испортить даже то, что сегодня он не смог выпить кофе в своей любимой казанской кофейне.

«Обычно, если что-то не получается, это расстраивает. Но в кафе было так много болельщиков, и меня это порадовало. Пусть они тоже получат удовольствие. Я еще здесь останусь и потом смогу купить себе кофе, а сейчас пусть они насладятся», – проявил великодушие джазмен.
 

Следующая новость

В преддверии федерального Сабантуя — 2018 в Чебоксарах прошел концерт мастеров искусств РТ
Новости дня
21:14
«Натали Турс» задолжала туристам 15 млн долларов, которых у нее нет
21:04
Фаррахов о пенсионной реформе: Работаем над изменениями законопроекта ко второму чтению

В Госсовете РТ рассмотрели проект федерального закона о повышении пенсионного возраста.

21:00
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
20:42
В Елабуге откроется агропарк

Он разместится рядом со строящейся автостанцией.

20:28
Путин выразил восхищение талантом оперной певицы Тамары Синявской
20:14
Дети из Татарстана сняли социальные ролики на языке жестов

Три команды профильной смены «Атмосфера» сняли видеоклипы на известные композиции групп «Кино», «Би-2» и один ролик на песню #Жить.

20:00
Минобороны раскрыло данные о числе беспилотников в российской армии
19:54
Илон Маск предложил вариант спасения застрявших в пещере в Тайланде школьников
19:38
Президент Туркменистана посетил выставку промышленных предприятий РТ

Гурбангулы Бердымухамедову представили продукцию ведущих машиностроительных заводов республики.

19:32
Альфия Когогина: Госдума снизила акцизы на бензин и дизельное топливо
19:16
В преддверии федерального Сабантуя — 2018 в Чебоксарах прошел концерт мастеров искусств РТ

В мероприятии, приуроченному предстоящему федеральному Сабантую, принял участие заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

19:04
Минсельхоз расширит список предприятий Беларуси, поставляющих молоко в Россию
18:56
Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу
18:50
В Нижнекамске пройдет турнир по уличному футболу PANNA NK

Смысл игры заключается в том, что за три минуты необходимо забить как можно больше голов или один раз пропустить мяч между ног соперника.

18:40
12-й «День открытых людей» Tele2 привлек более 1800 сотрудников
18:36
Трамп передал Ким Чен Ыну диск с песней «Человек-ракета»
18:22
В Татарстане выявлено снижение качества молочной продукции

Фальсификат был обнаружен как среди товаров местного производства, так и среди привезенных из других регионов.

18:08
Голикова рассказала об объеме выделенных на образование и науку средств
18:06
Казанский пристав помог отцу бельгийского футболиста найти потерянные документы

Отец футболиста сборной Бельгии Муссы Дембеле потерял документы и личные вещи.

17:58
В Национальную библиотеку Татарстана записались иностранные болельщики

В дни чемпионата мира по футболу сотрудники Нацбиблиотеки РТ готовы на пяти языках предложить книги на 57 языках мира.

17:54
Всероссийский праздник чувашской культуры «Уяв» состоится в Нурлате

Праздник откроется с традиционного ритуала вбивания колышка в землю, что означает начало хорошего, доброго дела.

17:42
Вадим Эйленкриг: Наша любовь с Казанью – взаимна

Джазмен и музыкант признался, что ему всегда приятно возвращаться в самый красивый город России.

17:40
Президент FIFA о ЧМ-2018: Это просто фантастика
17:26
Минниханов пообщался с болельщиками из Бразилии и Бельгии

Минниханов провел небольшую экскурсию по казанскому музею-заповеднику для министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдаллы бен Зайад аль-Нахайана.

17:20
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казань

В рамках визита Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить четвертьфинальный матч мундиаля между сборными Бельгии и Бразилии.

События

06 июля«Забиваки», рюмки и тюбетейки: что покупают иностранные болельщики в Казани

06 июляБразильский болельщик-мем Томер Савойя: Я знаю, что кричал плохие слова, но у них такой хороший смысл!

06 июляТандем Миляуши Айтугановой и Гаяза Исхаки: в Татарстане снимают фильм о двоежёнстве в наши дни

06 июля6 – 8 июля в Казани: Нюша, Фестиваль болельщиков, День семьи, любви и верности

06 июляТоп июньских закупок в РТ: новые ноутбуки для учителей, более полумиллиона учебников и содержание 500 км трассы М-7

05 июляБрат четырехсотбалльника по ЕГЭ Руслана Салимгареева: “Он не ожидал, что получит высшие баллы”

05 июляИностранные болельщики выбирают отечественное