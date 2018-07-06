Вадим Эйленкриг: выступление перед неподготовленным зрителем - это вызов

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Джазмен и телеведущий Вадим Эйленкриг воспринимает выступление перед неподготовленной публикой, как вызов самому себе. В этом он признался сегодня на пресс-конференции в казанском пресс-центре ЧМ-2018.
«Когда публика не подготовлена к твоему жанру, случайна, а некоторые не понимают, кто ты, – это вызов. Я люблю этот момент, это особый предмет гордости, что с наших концертов люди не уходят. Мы стараемся достучаться до людей. Невозможно сказать, что человеку не близка классика, или джаз. Не верю, что, услышав Дениса Мацуева, человек может сказать, что ему это не близко. Настоящее искусство оно всегда завораживает», – пояснил Эйленкриг.
Во время завтрашнего выступления на площадке казанского фан-феста Вадим Эйленкриг и его друзья-музыканты готовы принять этот вызов и обещают зарядить энергией всех, кто соберется там перед игрой Россия – Хорватия. Взял джазмен на вооружение и пару советов от журналистов.
Так, было отмечено, что и сам чемпионат, и его культурная программа богаты на сюрпризы. Эйленкриг идею подхватил сразу: «У нас еще целый день и целое утро. Мы попробуем что-то придумать – из сюрпризов. Похулиганить. Это хорошая идея».
Вторая идея родилась, когда разговор зашел о проекте «Ветер перемен», уже третий год реализуемом в республике. Вадим Эйленкриг является его художественным и музыкальным руководителем.
Когда был задан вопрос, а готов ли он включить в завтрашнюю программу что-то из прошедшего ребрендинг татарстанского репертуара, музыкант решил тему развить: «Может пригласим кого-то из наших ребят-вокалистов и с ними что-то исполним. Хорошая история».
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