Олеся Балтусова: инициирована передача церкви Макария Желтоводского от УФСИН Казанской епархии

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Фото: Романова Оксана
(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Рассматривается вопрос передачи Церкви в честь преподобного Макария Желтоводского, Унженского и Свияжского чудотворца в Кировском районе столицы РТ (ул. Большая, 98) от от УФСИН, в ведении которого аварийное здание находится в настоящее время, Казанской епархии. Об этом сообщила помощник Президента РТ Олеся Балтусова накануне во время открытой лекции, отвечая на вопрос одного из слушателей о судьбе исторического памятника.
Церковь является одним из корпусов казанского следственного изолятора № 2 и, как пояснила присутствовавшая на лекции заместитель председателя ТРО ВООПиК, архитектор-реставратор и эксперт Министерства культуры РФ Фарида Забирова, «находится в ужасающем состоянии».
«Как только в Татарстан был назначен митрополитом Феофан, я сразу же написала ему с просьбой о спасении церкви Макария. Все проекты, которые предлагались раньше, мы зарубили, территорию церкви отмежевали и сейчас ставим вопрос о том, что здесь не место исправительному учреждению», – рассказала Фарида Забирова.
При этом, как подчеркнула реставратор, взаимодействие с УФСИН крайне непростая задача и требует много терпения и времени, поэтому, когда решится вопрос, пока неизвестно.
«По Япеева (здание СИЗО №1 на Япеева, 16 состоит в списке объектов культурного наследия РФ как Тюремный замок, XIX века архитектора Шелковникова – прим. Т-и) нам вроде бы удалось, наконец, решить этот вопрос (в Казани будет построен новый изолятор, в здании на Япеева планируют открыть музей заключения – прим. Т-и). Но сколько я работаю, все лет 40 занималась этим вопросом, потому что переместить УФСИН отсюда также собирались все это время. Потом уже даже кто-то сбежал, а вопрос все равно никак не решался», – поделилась личным опытом Забирова.
Построена Макарьевская церковь в Адмиралтейской слободе вблизи от пристаней была в 1712 году и встречала въезжающих в город по Волге. В ее архитектуре сочетаются традиции храмового строительства Средних веков, национальные штрихи и эклектика (несколько стилей). Здание несколько раз перестраивалось. Последняя реконструкция закончилась в преддверии Октябрьской революции – в 1916 году. Как религиозное сооружение церковь действовала до 1936 года. Состоит в перечне объектов культурного наследия в статусе муниципального.
Проект передачи Макарьевской церкви Казанской епархии для последующей ее реставрации, как подчеркнула Фарида Забирова, доведен до сведения Президента РТ.
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