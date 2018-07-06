Вадим Эйленкриг: До этого чемпионата я не был фанатом футбола

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Чемпионат мира 2018 разбудил в джазмене и телеведущем Вадиме Эйленкриге футбольного фаната. В этом он сам признался сегодня журналистам во время общения в казанском пресс-центре ЧМ-2018.
«До этого чемпионата я был уверен, что футбол и я — истории, когда никогда не пересекутся. И вот, недавно, когда играла наша сборная с командой Испании. Видя эту страсть, то, как люди бьются... Даже мне, человеку, который не очень близок к футболу, было понятно, что это очень высокий класс игры. Это такая история, когда человек с горящим сердцем понимает, что ему это надо, что он может победить соперника, который даже его технически в чем-то превосходит. Я считаю, что это была прекрасная победа. Футбол приобрел в моем лице еще одного преданнейшего фаната», — сообщил музыкант.
Завтра Вадим Эйленкриг и его коллеги и друзья, выступят перед любителями футбола на площадке казанского Фан-феста. Концерт состоится перед самым матчем Россия – Хорватия. Музыканты обещают дикую энергию и драйв.
Сразу после завершения концерта команда джазменов отправится... болеть за Россию: «Мы здесь всем оркестром, и мы уже в одном чудесном ресторане нашем любимом заказали стол большой самый рядом с телевизором, и завтра, сразу как сыграем, мы приедем туда и все увидим. Я уже морально готов к тому шквалу эмоций, что получу там», — сообщил Эйленкриг.
Он рассказал журналистам об одном из своих удачливых знакомых: «У меня есть товарищ, недавно видел его пост в соцсетях. Он живет на Кипре. И он сделал ставку на Россию, когда предстояла игра с Испанией, и, судя по всему, не просто ставку на выигрыш, а на счет. И он написал, что получил коэффициент 20 и еще целый год может безбедно существовать на Кипре».
А вот сам бежать к спортивным букмекерам и делать ставку на какую-либо из команд музыкант не готов: «Как сказал Герман в „Пиковой даме“: я не готов рисковать необходимым, чтобы получить излишнее. Я не азартный человек», — признался он.
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