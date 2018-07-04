«Натали Турс» оставит татарстанских любителей ОАЭ без отдыха

Проблемы крупного туроператора перекинутся на татарстанцев, оплативших раннюю бронь поездок.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Проблемы в работе крупного туроператора «Натали Турс» не обойдут стороной татарстанцев. Речь идет преимущественно о любителях отдыхать в ОАЭ, заплативших за раннюю бронь поездки. Об этом сообщает РБК Татарстан.

В настоящее время татарстанцы отсутствуют среди пострадавших, но они наверняка появятся в скором времени, отмечают представители отрасли.

«В основном, это те, кто заказал отмененные туры с вылетом из Москвы, но больше тех, кто воспользовался ранним бронированием туров в Арабские Эмираты. У „Натали Турс“ были хорошие предложения по ОАЭ из-за привлекательной ценовой политики», — объяснил журналистам президент Ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов.

Он добавил, что ранняя бронь на такие поездки стартовала еще весной, поскольку туристический пик в ОАЭ приходится не на летнее время, а на октябрь. Однако узнать точное число потенциальных жертв «Натали Турс» среди татарстанцев невозможно — такая информация появится лишь в случае банкротства компании.