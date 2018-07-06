Министр иностранных дел ОАЭ посетит столицу Татарстана

Абдалла бен Зайд аль-Нахайян встретится с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 6 июля, министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Зайд аль-Нахайян посетит Казань.

Запланирована встреча главы МИД ОАЭ с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Она должна состояться в Казанской ратуше.

Кроме того, сегодня же в столице РТ будет организовано пленарное заседание Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. В нем примет участие и Абдалла бен Зайд аль-Нахайян.

Также сегодня Казань посетит Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.