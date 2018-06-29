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Татар-информ

6 июля 2018, 08:36

Экономика и финансыОфициальная хроника

Казань посетит Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

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Фото: архив tatarstan.ru

Высокому гостю в технопарке «Идея» презентуют промышленный потенциал Татарстана.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 6 июля, Казань с рабочим визитом посетит Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Запланирована встреча Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Татарстана, которая должна состояться в Казанском Кремле.

Как рассказала ранее на брифинге в Доме Правительства РТ заместитель руководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова, высокому гостю покажут выставку промышленного потенциала республики на базе технопарка «Идея».

Кроме того, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев презентует Президенту Туркменистана проекты возрождения древнего города Болгар и острова-града Свияжск, а также создания Болгарской исламской академии. 

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