Президенту Туркменистана в технопарке «Идея» презентуют промышленный потенциал РТ

Казань 6 июля посетит Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Казань 6 июля посетит Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Гостю покажут выставку промышленного потенциала республики на базе технопарка «Идея». Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Что касается наших связей с Туркменистаном — им уже почти 10 лет. В Ашхабаде функционирует наше полпредство. За прошлый год внешнеторговый оборот между Туркменистаном и Татарстаном достиг 25 млн долларов», — отметила Галимова.

Официальный представитель Казанского Кремля обозначила главные перспективы сотрудничества между сторонами: расширение поставок запчастей для КАМАЗа, продолжение сотрудничества «Татнефти» с туркменскими нефтяными компаниями (в том числе «Туркменнефть»), участие предприятий РТ в работах по нефтеразведке и нефтедобыче на территории Туркменистана и т.д.

В этот же день Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев презентует высокому гостю проекты возрождения древнего города Болгар и острова-града Свияжск, а также создания Болгарской исламской академии, добавила Галимова.