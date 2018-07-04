Президенту Туркменистана в технопарке «Идея» презентуют промышленный потенциал РТ

Рекомендуем
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Казань 6 июля посетит Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Гостю покажут выставку промышленного потенциала республики на базе технопарка «Идея». Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.
«Что касается наших связей с Туркменистаном — им уже почти 10 лет. В Ашхабаде функционирует наше полпредство. За прошлый год внешнеторговый оборот между Туркменистаном и Татарстаном достиг 25 млн долларов», — отметила Галимова.
Официальный представитель Казанского Кремля обозначила главные перспективы сотрудничества между сторонами: расширение поставок запчастей для КАМАЗа, продолжение сотрудничества «Татнефти» с туркменскими нефтяными компаниями (в том числе «Туркменнефть»), участие предприятий РТ в работах по нефтеразведке и нефтедобыче на территории Туркменистана и т.д.
В этот же день Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев презентует высокому гостю проекты возрождения древнего города Болгар и острова-града Свияжск, а также создания Болгарской исламской академии, добавила Галимова.
4 и 5 июля на территории FIFA Fan Fest будут проходить платные мероприятия.
У одного дома градом насквозь пробило облицовочный сайдинг.
В видеоклипе снялись дети с ограниченными возможностями – страдающие синдромом Дауна и ДЦП.
Казань 6 июля посетит Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Аудиторы обнаружили неиспользуемые 150 радиостанций, 80 мобильных телефонов и оргтехнику стоимостью более 20 млн рублей.
Без электроэнергии остались свыше 7 тысяч человек.
В столице Татарстана пройдет заседание Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
Гибридное транспортное средство, включающее беспилотный автомобиль и летательный аппарат, представят в следующем году.
Праздник откроет карнавал «Шоу белой Курицы» и красочная театрализованная постановка с участием лучших артистов РТ.
В Ассоциации туристских агентств РТ не зафиксировано ни одного обращения за помощью от татарстанских туристов.
Долгое время источник был в запущенном состоянии, однако сейчас территория огорожена и благоустроена.
Работники фермы успели вывести 29 телят, которые в момент удара молнии находились внутри.
Сумма штрафов за административные правонарушения в первом полугодии составила 68,2 млн рублей.
Победителем районного этапа конкурса в этом году стал коллектив кафе «Болгар».
В республиканском топ-10 машин по спросу и предложению среди подержанных автомобилей лидируют отечественные модели.
Президент Татарстана поздравил всех жителей Казахстана с 20-летием столицы Астаны.
Зарубежных гостей в Казани привлекли не только состав игравших команд, но и известность города после ранее проводимых международных событий.
Тело погибшего было обнаружено в 15 метрах от берега на дне озера.
Президент Татарстана принял участие в открытии Астанинского форума исламской экономики.
04 июляКак беспилотные автомобили бороздят просторы Татарстана: секретные проекты Иннополиса, ШАТЛ для футбольных фанатов и путешествие в Казань от «Яндекса»