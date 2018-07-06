Самолет Пермь – Анталья сел в Казани по технической причине

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Следовавший по маршруту Пермь – Анталья лайнер Аirbus 321 сел в Международном аэропорту «Казань» сегодня в 4.47 утра по технической причине. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Адель Гатауллин.
На борту самолета находились 214 пассажиров. Сейчас с ними в соответствии с федеральными авиационными правилами работают представители авиакомпании, добавил собеседник агентства.
Ранее об экстренной посадке самолета со ссылкой на одного из пассажиров лайнера сообщило издание «АиФ-Прикамье».
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